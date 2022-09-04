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(обновлено: 04 сентября 2022, 22:44)

Посол США в России Джон Салливан покинул свой пост

Посольство США в Москве объявило о прекращении работы Джона Салливана

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Проработавший в России три года посол США Джон Салливан завершил свою работу и сегодня уехал из Москвы. Об этом говорится в официальном сообщении представительства США в России.

В посольстве подчеркнули, что после возвращения домой Джон Салливан полностью завершит свою карьеру на государственной службе, которой посвятил 40 лет.

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«Он работал при пяти президентах США. Занимал посты заместителя государственного секретаря, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли», — отметили в диппредставительстве.

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Исполнять обязанности поверенного в делах посольства США в Москве станет Элизабет Руд. Она сохранит должность до назначения нового руководителя дипломатической миссии.

Джон Салливан получил должность посла США в России в декабре 2019 года. На этом посту он сменил Джона Хантсмана, который проработал в Москве с октября 2017 по август 2019 года.

Назначение Салливана на пост посла США в России в 2019 году оценивал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркивал, что это глубокий и опытный специалист, который обладает достаточным объемом знаний, полученных в юридических компаниях и на государственных должностях.

Представитель российского МИД отмечал, что, возможно, Салливан поможет вернуть отношения двух государств на стабильный уровень.

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