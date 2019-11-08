Рябков оценил возможное назначение Салливана послом в РФ

«Ситуация крайне сложная, будем надеяться, что в случае утверждения его и назначения сюда Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения из их нынешнего крайне тяжелого состояния», — приводит слова замминистра RT.

По его мнению, у Салливана есть дипломатический талант. Он глубокий и знающий человек, который обладает огромным и уникальным опытом, полученным во время работы в юридических компаниях и разных звеньях предыдущих администраций США.