Рябков оценил возможное назначение Салливана послом в РФ
Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков выразил надежду, что назначение на пост посла США в РФ Джона Салливана поспособствует нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Дипломата процитировало РИА «Новости».
«Ситуация крайне сложная, будем надеяться, что в случае утверждения его и назначения сюда Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения из их нынешнего крайне тяжелого состояния», — приводит слова замминистра RT.
По его мнению, у Салливана есть дипломатический талант. Он глубокий и знающий человек, который обладает огромным и уникальным опытом, полученным во время работы в юридических компаниях и разных звеньях предыдущих администраций США.