Мир 11 февраля 2024, 21:34 Посол США Трейси заявила, что обожает ездить в московском метро Посол США в России Трейси рассказала о любви к московскому метрополитену РИА «Новости»

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Американский посол в России Линн Трейси заявила, что ей нравится ездить в московском метрополитене. Видео с впечатлениями дипломата опубликовали в Telegram-канале посольства.

«Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро, после того, как год назад вернулась в Москву», — призналась женщина.

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По ее словам, метро сильно разрослось с 1980-х годов. Именно в то время Трейси впервые начала им пользоваться. Она помнит, что тогда проезд стоил пять копеек.

Дипломат рассказала про разменные терминалы, висевшие в вестибюлях станций. На аппаратах пассажиры разменивали 20 копеек. Монеты сыпались из автомата с характерным звуком, который словно говорил «ты в метро!»

«Конечно, сейчас оно стало более современным. Но что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — отметила Трейси.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московское метро непрерывно развивают. Специалисты возводят Троицкую линию, а станцию «Университет дружбы народов» уже почти достроили.