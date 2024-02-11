11 февраля 2024, 21:34
Посол США Трейси заявила, что обожает ездить в московском метро
Посол США в России Трейси рассказала о любви к московскому метрополитену
Американский посол в России Линн Трейси заявила, что ей нравится ездить в московском метрополитене. Видео с впечатлениями дипломата опубликовали в Telegram-канале посольства.
«Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро, после того, как год назад вернулась в Москву», — призналась женщина.
Реклама
По ее словам, метро сильно разрослось с 1980-х годов. Именно в то время Трейси впервые начала им пользоваться. Она помнит, что тогда проезд стоил пять копеек.
Дипломат рассказала про разменные терминалы, висевшие в вестибюлях станций. На аппаратах пассажиры разменивали 20 копеек. Монеты сыпались из автомата с характерным звуком, который словно говорил «ты в метро!»
«Конечно, сейчас оно стало более современным. Но что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — отметила Трейси.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московское метро непрерывно развивают. Специалисты возводят Троицкую линию, а станцию «Университет дружбы народов» уже почти достроили.
США
Россия
Метро
Москва
Реклама
Реклама