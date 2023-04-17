Мир 17 апреля 2023, 17:59 Посол США посетил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича Посол США Трейси посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста Гершковича РИА «Новости»

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Посол Соединенных Штатов Линн Трейси посетила в СИЗО «Лефортово» журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в России по подозрению в шпионаже. Об этом посольство сообщило в Twitter.

«Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово.

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«Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад», — процитировала Трейси дипмиссия.

Посол отметила, что журналист «держится стойко», самочувствие у него хорошее. Она призвала к немедленному освобождению Гершковича.

Корреспондента, трудившегося в московском бюро WSJ, задержали в Екатеринбурге 30 марта, писали «Известия». По версии правоохранителей, он по заданию американской стороны собирал сведения о российском предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Его поймали как раз при попытке получения секретной информации.

Власти США пригрозили России, что ответят на арест Эвана Гершковича.