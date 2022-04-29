Посол США обвинил Лаврова в «ядерном шантаже»

Заявление главы МИД России Сергея Лавров об угрозе атомной войны назвали «ядерным шантажом». Такое заявление сделала посол США в России Джон Салливан.

«Мы не играем в политику ядерного балансирования на грани. Мы довели это до сведения русских», — сказал Салливан в интервью CNN.

США, как отметил американский посол, «не уступят ядерному шантажу». Как напомнил Салливан, Пентагон в целях снижения напряженности сначала отложил, а после полностью отменил плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Российские власти Салливан обвинил в «безответственной эскалации» риторики, а также подчеркнул, что Штаты не хотят ввязываться в полемику, а также будут воздерживаться от каких-либо действий в атомной сфере, которые можно было бы назвать провокационными.

Несколькими днями ранее Лавров заявил, что риск ядерной войны реален. По его словам, нельзя недооценивать эту опасность. При этом глава МИД РФ добавил, что есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу.