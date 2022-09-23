Финляндию и Швецию примут в НАТО до конца года | 360°

Мир 23 сентября 2022, 02:23 Поделиться Telegram

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Viber Финляндию и Швецию примут в НАТО до конца года Посол США Хики: Финляндию и Швецию примут в НАТО до конца 2022 года Unsplash/Marek Studzinskiy

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Финляндия и Швеция могут стать государствами-членами военно-политического блока НАТО к концу декабря 2022 года, заявил американский посол в Хельсинки Дуглас Хики. Его процитировало издание Politico.

Протоколы о вступлении этих стран в Альянс ратифицировали 27 из 30 государств блок. Свой выбор пока не сделали Венгрия, Словакия и Турция. Вероятно, Будапешт все же поддержит решение большинства стран, а вот Венгрия и Турция отложат решение до следующего года.

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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще в мае. Турция заблокировала этот процесс, потребовав от скандинавских государств выдачи террористов. Речь идет о членах курдских организаций и подозреваемых в организации путча в 2016 году.

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В июне состоялись переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Финляндии Саули Ниинисте, премьера Швеции Магдалены Андерссон. Итоговый меморандум закреплял возможность для этих стран стать членами НАТО. При этом на Западе активно обсуждается вопрос приема в блок Боснии и Герцеговины.

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