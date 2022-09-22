Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО: будет ли, подробности | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 17:41 (обновлено: 22 сентября 2022, 19:05) Поделиться Telegram

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Viber «Сварить как лягушку». Боснию и Герцеговину попытаются принять в НАТО, чтобы окружить Сербию Политолог Зотова заявила, что НАТО хочет «окружить» Сербию РИА «Новости»

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Отношения между Россией и Западом можно сравнить с перетягиванием каната, заявила политолог аналитического центра «Платформа общественной дипломатии Сербии» Екатерина Зотова. По ее словам, эта борьба идет на Балканах, где обсуждают вопрос возможного вхождения Боснии и Герцеговины (БиГ) в состав НАТО. Одним из сдерживающих факторов является позиция сербов, которых эксперт назвала народом, поддерживающим Россию. Специально для «360» она рассказала, какие цели преследует Запад и с чем рискует столкнуться Сербия.

Далее — прямая речь.

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Вступление БиГ в НАТО — быть или не быть

Сейчас этот вопрос — геополитическое перетягивание каната, так как Россия заявила о себе как об амбициозной мировой силе. Вопрос в пользу НАТО не может быть решен однозначно. В то же время давление на президиум Боснии и Герцеговины, особенно на его сербского члена, увеличивается. И американцы, пытаясь приструнить своих сателлитов, последние годы ставят вопрос так: кто не с нами, тот против нас. Обычно основным пряником для балканских стран всегда было вступление в ЕС. Вступление в НАТО было в этом случае всегда обязательным условием, о котором публично умалчивали. То есть вступление в ЕС — это вступить в НАТО и быть его союзником по всем геополитическим вопросам, включая санкции против России. Поэтому однозначно сказать, вступит Босния и Герцеговина в НАТО или нет, не может никто.

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Pixabay

Кто не пустит боснийцев в НАТО

Я бы сказала, что Республика Сербская — это единственный оппозиционер втягивания в НАТО. Если бы не позиция Республики Сербской, БиГ была бы в НАТО уже давно, этим объясняется поддержка Милорада Додика со стороны России как сильного сербского представителя в БиГ. Сербы помнят бомбардировки НАТО, агрессию НАТО в Хорватии, в самой БиГ, в Белграде. Сербы воспринимают себя народом, разбросанным по разным странам, который пострадал от агрессии НАТО. Таким образом, в РС не принято положительно отзываться о НАТО. И тем более народ, который воевал с НАТО во время югославских войн, не видит никакой возможности так называемого партнерства с этой организацией. Сербы знают, что никакого партнерства нет и быть не может.

Запад хочет «выкрутить» сербам руки

Как я уже сказала, сербы разбросанные «по разным квартирам», — это народ, безусловно поддерживающий Россию в данный исторический момент. Это прекрасно осознают на Западе и ставят своей целью скрутить руки сербам в рамках правового или политического поля. Вступление в НАТО, так желаемое бошнякским большинством, технически потянет за собой обязательства и для сербов — конституционного народа БиГ. Так же, как и вступление Черногории привело к подчиненному положению народа и политиков, идентифицирующих себя как сербов.

В 1995 году американцы поступали менее дипломатично. Достаточно вспомнить операцию «Буря», которая выжгла целое новообразованное сербское государство на территории нынешней Хорватии. Тем самым американцы помогли сделать Хорватию этнически «чистой». Окруженная странами НАТО Сербия оказалась в уязвимом положении, что дает возможность проамерикански настроенным сербским политикам пытаться убедить пророссийское большинство в Сербии, что сделать уже ничего нельзя, а сотрудничество с НАТО и отказ от союзничества с Россией — это единственная возможность не повторить бомбардировки 1999 года.

Stefan Kostić / Unsplash.com

«Сварить как лягушку»

Конечная цель для НАТО — окружить Сербию, заставить сербов подчиниться, «поставить на место» народ, который дал отпор Альянсу. БиГ — это всего лишь шаг, такое поступательное движение, характерное для западной дипломатии. Сербы говорят, что их пытаются сварить, как лягушку, медленно повышая градус политического давления. Пока сербы помнят свою историю, американцам не светят большие успехи на этом поприще.

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