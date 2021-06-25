Посол России заявил о жестком ответе в случае провокаций со стороны Великобритании

Россия примет жесткие ответные меры, если Лондон допустит провокации, подобные инциденту с эсминцем Defender. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

По словам посла, на отношениях двух стран уже трудно повлиять, так как они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания. Он признался, что не представляет, каким образом эти отношения можно еще ухудшить.

«Но тем не менее, если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше», — отметил Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Минобороны сообщило, что британский эсминец Defender нарушил российскую границу. Корабль вошел в Черное море в районе мыса Фиолент. Российским пограничника пришлось открыть предупредительный огонь в сторону эсминца. При этом Минобороны Великобритании заявило, что по кораблю никто не стрелял и эсминец не заходил в территориальные воды России.