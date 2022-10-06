Посол России в США заявил, что Москву не устраивают попытки Вашингтона навязать свои правила игры | 360°

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Посол России в США заявил, что Москву не устраивают попытки Вашингтона навязать свои правила игры

Посол России в США Антонов: Москву не устраивают попытки Вашингтона навязать свои правила

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал политику Вашингтона. По его мнению, американская администрация все время пытается навязать свою игру. Его слова передал Первый канал.

«Нас не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются нам навязать», — отметил дипломат.

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В России неоднократно отмечали, что США стараются сохранить свою гегемонию на международной арене. Однако на смену однополярному миру приходит многополярный.

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Вашингтон за счет разжигания региональных конфликтов пытается поднять уровень собственной экономики. США активно участвуют в конфликте на Украине, оказывая Киеву военную помощь и отправляя своих инструкторов для обучения солдат ВСУ.

Кроме того, на Западе русофобия достигла беспрецедентного уровня. В МИД России подчеркнули — главной целью западных государств во главе с США является расчленение России. И Вашингтон не оставляет попыток достичь ее.

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