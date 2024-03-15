15 марта 2024, 00:53
Посол России в США рассказал об угрозах в адрес дипмиссии
Посол Антонов: у посольства в США планируются антироссийские акции в дни выборов
Посольству России в США поступают угрозы, рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на «Первом канале». Дипломат также предупредил о готовящихся антироссийских акциях во время президентских выборов.
По словам дипломата, в посольство поступает много провокационных звонков с угрозами.
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«Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить [выборы], испортить нам настроение», — сказал Антонов.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на Западе массово нарушают избирательные права россиян. Памфилова предупредила о возможных провокациях в недружественных странах в ходе голосования на выборах президента России.
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