Мир 14 марта 2024, 11:59 Памфилова указала на нарушения избирательных прав россиян на Западе Памфилова: на Западе идет нарушение избирательных прав граждан России РИА «Новости»

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Западные страны в беспрецедентных масштабах нарушают избирательные права россиян. Об этом на брифинге в четверг заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Все это проходит в условиях циничного и беспрецедентного нарушения прав рядовых российских граждан на Западе. Ладно под санкциями мы, государственные деятели и высокопоставленные политики. А граждане тут при чем?» — задалась она вопросом.

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Памфилова отметила, что недружественные страны намерены осуществить провокации в ходе предстоящих президентских выборов в России.

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Ранее Памфилова отметила, что выборы президента России пройдут в тяжелой международной обстановке. По ее словам, на сайт ЦИК после начала президентской кампании провели свыше 12 миллионов хакерских атак.