Посол России в США поделился своими ожиданиями от администрации Байдена

«Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики», — приводит агентство слова Антонова.

Посол добавил, что глобальных изменений в отношениях между Вашингтоном и Москвой ожидать не стоит. По его словам, если какие-то подвижки и будут, то они коснутся нюансов.

«Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики», — подчеркнул Антонов.

20 января демократ Джо Байден стал новым президентом США. Он победил на выборах Дональда Трампа, который до последнего не соглашался с итогами голосования и требовал пересчета голосов в некоторых штатах. Экс-глава Американского государства отказался присутствовать на инаугурации Байдена и за несколько часов до церемонии улетел со своей женой во Флориду.