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    21 января 2021, 09:45

    Посол России в США поделился своими ожиданиями от администрации Байдена

    Андрей Иванов

    Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов надеется, что новый американский лидер Джо Байден вернет США в сделку по иранской ядерной программе, убедит Киев наконец начать реализацию Минских соглашений и пойдет на конструктивный диалог по Корейскому полуострову. Своими ожиданиями дипломат поделился в интервью РИА «Новости».
    Посол России в США поделился своими ожиданиями от администрации Байдена

    «Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики», — приводит агентство слова Антонова.

    Посол добавил, что глобальных изменений в отношениях между Вашингтоном и Москвой ожидать не стоит. По его словам, если какие-то подвижки и будут, то они коснутся нюансов.

    «Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики», — подчеркнул Антонов.

    20 января демократ Джо Байден стал новым президентом США. Он победил на выборах Дональда Трампа, который до последнего не соглашался с итогами голосования и требовал пересчета голосов в некоторых штатах. Экс-глава Американского государства отказался присутствовать на инаугурации Байдена и за несколько часов до церемонии улетел со своей женой во Флориду.