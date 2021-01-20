Байден стал президентом США

Избранный президент США Джо Байден принес присягу американскому народу. Инаугурация главы государства состоялась на ступенях Конгресса. Байден стал 46-м президентом США.

«Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — сказал президент США.

Победивший на выборах Байден официально занял президентский пост 20 января. Прямую трансляцию с места событий вел «360».

Первой клятву на верность Конституции дала избранный вице-президент Камала Харрис. Текст присяги она зачитала в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор.

В полдень (20:00 по московскому времени) началась основная часть церемонии. К президентской присяге Байдена привел председатель Верховного суда Джон Робертс. Ее содержание, состоящее из одного предложения, неизменно с XIX века.

Президент клянется честно выполнять обязанности главы государства и делать все необходимое для поддержки, охраны и защиты Конституции Соединенных Штатов. После принесения торжественной клятвы Байден обратился к нации с речью о единстве.

После окончания церемонии Байден и Харрис вместе со своими супругами поехали на Арлингтонское национальное кладбище, где им предстоит возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.

Потом 46-го президента США ждет Овальный кабинет. Джо Байден подпишет свои первые приказы в высокой должности.

Вопреки традициям покинувший президентский пост Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации обошедшего его на выборах Джо Байдена.