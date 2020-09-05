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    05 сентября 2020, 05:58

    Посол России в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

    Валерия Шафирко

    Посол России в США Анатолий Антонов назвал причину дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания. Как считает дипломат, это связано с тем, что Штаты поставляют на вооружение ядерные заряды малой мощности.

    Заместитель помощника главы Минобороны США Роберт Суфер ранее заявил, что обвинил Россию в развязывании гонки «нестратегических вооружений».

    Антонов, комментируя в беседе с РИА «Новости» высказывание Суфера, отметил, что таким образом чиновник Пентагона пытается оправдать курс на понижение «порога» применения ядерного оружия, который взял Вашингтон.

    Это, в частности, касается реализации развертывания боезарядов малой мощности W76-2 на БРПЛ Trident-II в 2019 году.

    «Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, „оружием поля боя“. Именно подобные практические шаги — а не приписываемые России намерения — оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», — заявил Антонов.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что консультации Москвы и Вашингтона в сфере контроля над вооружениями идут очень хорошо. Однако, по его мнению, было бы лучше подключить к ним Пекин.

    Россия и США проводят в Вене консультации по вопросу стратегической стабильности в связи со скорым истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

    Новости SMI.FM