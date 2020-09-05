Консультации Москвы и Вашингтона в сфере контроля над вооружениями идут очень хорошо, однако было бы лучше подключить к ним Пекин, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы ведем переговоры по договору о нераспространении ядерного оружия, что для меня является очень важным вопросом. В определенный момент мы включим Китай в эти переговоры, но с Россией у нас все очень хорошо по нераспространению ядерного оружия», — сказал глава Белого дома. его слова приводит РИА «Новости».

Россия и США проводят в Вене консультации по вопросу стратегической стабильности в связи со скорым истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Трамп также отметил, что считает контроль над вооружениями «гораздо более важным» вопросом, чем глобальное потепление. Кроме того, американский лидер в очередной раз заявил, что ядерный арсенал Китая «растет довольно быстрыми темпами».