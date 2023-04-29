Мир 29 апреля 2023, 01:50 Посол России в Сербии назвал нарушение прав человека нормой для Украины Посол в Сербии: попытки ликвидации прессы и нарушение прав человека стали нормой для Киева Pixabay

Читать 360tv в

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что попытки ликвидации независимой прессы и системное нарушение прав человека стали нормой для Киева. Тем самым Украина демонстрирует «европейские ценности», привел мнение дипломата ТАСС.

«К сожалению, нормой для нынешних властей Украины стало системное нарушение прав человека, подавление инакомыслия, оголтелая государственная пропаганда, де-факто ликвидация независимой прессы и оппозиционных политических партий», — сказал российский посол.

Реклама

В этой связи уже не удивляет, что Украина взялась навязывать цензуру и в сербских СМИ и давать установки, как и какими словами писать. Это вызвало возмущение редакций сербских изданий.

Речь идет о таблице с «правильной» терминологией, разосланной МИД Украины редакциям СМИ в Сербии, где указывались слова для освещения спецоперации. В частности, из нее следует, что некорректно употреблять оборот «российская специальная военная операция на Украине».

Ранее сражавшийся за ДНР доброволец из Сербии Деян Берич рассказал, что украинские военные применяли запрещенные методы ведения конфликта и пытали российских солдат. Издевательства над русскими людьми стали для них идеологией.