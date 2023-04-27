Мир 27 апреля 2023, 07:44 «Идеология — издеваться над русскими людьми». Сербский доброволец рассказал о поведении ВСУ в Донбассе Сербский доброволец Берич осудил издевательства ВСУ над русскими солдатами РИА «Новости»

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Украинские военные применяли запрещенные методы ведения конфликта и пытали российских солдат. Издевательства над русскими людьми стали для них идеологией, сказал РИА «Новости» сражавшийся за ДНР доброволец из Сербии Деян Берич.

Гибель солдат на поле боя, по его мнению, — закономерное явление. Однако Вооруженные силы Украины перешли черту и применили пытки, свидетелями которых он стал. Деян Берич осудил такое поведение.

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«Издеваться нельзя. У них это идеология — издеваться над русскими людьми», — сказал он.

Российский солдат ранее рассказал о пытках в плену. Украинские военные ставили его на колени, избивали, заставляли выкрикивать националистические лозунги за еду. Показания записывали на камеру и заставляли читать заранее заготовленный текст по бумаге. Директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев назвал целью издевательств не только причинение вреда противнику, но и запугивание собственных граждан.