Мир 25 марта 2024, 20:49 Посол России отказался от визита в МИД Польши из-за ситуации с ракетой flickr.com

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Посол России Сергей Андреев отказался посещать МИД Польши, куда его вызвали после случая с залетевшей на территорию страны ракеты. Об этом дипломат рассказал РИА «Новости».

Андреев рассказал, что его пригласили в ведомство на встречу с заместителем министра иностранных дел. Темой разговора должна была стать российская крылатая ракета, которая, по заявлениям польской стороны, нарушила воздушной пространство страны, пробыла в нем 39 секунд, после чего улетела.

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«Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», — заявил дипломат.

Сергей Андреев уточнил у польских коллег, планируют ли они представить какие-то доказательства «ракетного инцидента».

И напомнил, что российская сторона до сих пор ждет доказательств о ракете, якобы залетевшей в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что власти Польши агрессивными выпадами против России пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем страны.