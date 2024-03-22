Мир 22 марта 2024, 15:07 Научный сотрудник Оленченко назвал заявления Польши о России желанием отвлечь население от внутренних проблем

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

По мнению эксперта, власти Польши такими заявлениями хотят отвлечь население от внутренних проблем. Эта тактика, на его взгляд, не только польских властей, но и руководителей других западных стран.

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«В то время, когда руководители западных стран, в частности Макрон прямо призывает к военным столкновениям и готов направить войска», — вспомнил заявление президента Франции Оленченко.