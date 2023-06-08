Эксклюзив 08 июня 2023, 13:33 ООН и Красный Крест побоялись попасть в идиотскую ситуацию, поддержав Зеленского в истории с Каховской ГЭС Политолог Светов: ООН и МККК выдвинули Зеленскому условия помощи после ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилась реакция международных организаций на повреждение Каховской ГЭС. Он не получил однозначного ответа на просьбу оказать гуманитарную помощь, потому что ООН и Международный комитет Красного Креста побоялись предпринимать что-то раньше времени — пока ситуация не прояснится, сказал «360» политолог, журналист Юрий Светов.

«Скорее всего, они не отказали, а могли [выдвинуть] какие-то условия или что-то сказать. Потому что эти организации, чтобы не попасть в идиотское положение, тоже хотят понять, что произошло», — объяснил он.

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После повреждения Каховской ГЭС Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве, потом на Украине заявили, что доказательств нет, но она все равно виновата.

Светов сказал, что эта неопределенность смутила ООН и МККК. По его мнению, они все равно в той или иной степени окажут гуманитарную помощь, но пока станут дожидаться ясности.

Политолог отметил, что вопрос привлечения международных экспертов к расследованию зависит от согласия России. Он посчитал вмешательство других стран, например, Турции, излишним.

«Зачем нам нужен президент Реджеп Тайип Эрдоган? Произошла ситуация на территории, часть которой контролирует Россия, часть — Украина. Почему они туда лезут?» — задался вопросом специалист.

Он обратил внимание на позицию разных стран. Если США заявили, что не уверены в том, кто атаковал Каховскую ГЭС, то Германия напрямую обвинила Россию.

Западные СМИ трактовали ситуацию так, что даже если удар нанесли украинские войска, то виновата все равно российская сторона, потому что именно она устроила спецоперацию. Светов предположил, что обсуждением этой темы Украина попыталась отвлечь внимание от того, как идет контрнаступление.