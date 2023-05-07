Мир 07 мая 2023, 08:01 Польшу предупредили о катастрофических последствиях провокаций против России DWN: провокации Польши против России могут привести к новой мировой войне piqsels

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Провокации Польши против России могут привести к катастрофическим последствиям вплоть до новой мировой войны. Об этом предупредил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.

По его мнению, целью изъятия здания школы при российском посольстве было вызвать у России раздражение. Однако ее лучше не злить — даже Североатлантический альянс не поможет.

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«Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни», — предрек журналист.

Он добавил, что такой поворот явно не принесет триумф «польским разжигателям войны».

Баразон отметил, что союзники Польши едва ли понимают, какую опасную игру она ведет, и призвал политиков Европы и США опомниться и остановить страну.

Журналист подчеркнул также, что Запад ошибается, думая, что контролирует события на Украине.