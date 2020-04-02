Посол России назвал гуманитарную помощь США историческим моментом

Российский военный самолет Ан-124 с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом приземлился в США. Посол Анатолий Антонов заявил, что сейчас не время для выяснения отношений. Наступил исторический момент.

«Моя страна протягивает руку помощи американскому народу. Это исторический момент и продолжение многовековой традиции. Сейчас не время для распрей. Мы можем предоставить остро необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы», — приводит РИА «Новости» слова посла России в США Анатолия Антонова.

Дипломат добавил, что миссия уже будет успешной, если с помощью привезенного оборудования удастся спасти хоть одну жизнь. По словам Антонова, справиться со смертельной угрозой, которую представляет коронавирус, можно только вместе. Россия тоже примет от США помощь «без всякой политизации».

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все привезенное из России в Штаты оборудование предназначается для помощи врачам Нью-Йорка. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что американский президент Дональд Трамп принял помощь российской стороны с благодарностью.

США — лидер по количеству заразившихся коронавирусом. Инфекцию подхватили уже более 203 тысяч человек. Погибли от COVID-19 в США более пяти тысяч человек.