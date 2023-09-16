Мир 16 сентября 2023, 04:35 Посол России Антонов оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки Посол Антонов: Вашингтон не помогает возобновлению зерновой сделки Pxhere

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Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Белому дому, если он действительно радеет за интересы нуждающихся, уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров», — выразил уверенность Антонов.

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Дипломат отверг обвинения в том, что Россия постоянно меняет условия возобновления черноморской зерновой инициативы.

«Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей», — заявил посол.

Антонов напомнил, что зерновое соглашение включает в себя не только «украинскую» часть, но и меморандум Россия — ООН о продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Российские власти приостановили действие зерновой сделки 18 июля в связи с невыполнением условий соглашения. По словам президента страны Владимира Путина, Запад продолжил блокировать доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки.