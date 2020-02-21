    21 февраля 2020, 07:37

    Посол РФ заявил, что России не нужна гонка вооружений

    Александра Ломейко

    Гонка вооружений или военное доминирование не интересуют Россию. Стране важно обладать оборонным потенциалом. Он поможет сдержать предполагаемых противников от агрессии.
    Посол РФ заявил, что России не нужна гонка вооружений

    Российский посол в США Анатолий Антонов на торжественном приеме по случаю Дня защитника Отечества заявил, что безусловным приоритетом в РФ остается «совершенствование Вооруженных сил». Они не только защищают родину, но и являются «важной составляющей международной безопасности». Слова дипломата привело РИА «Новости».

    «Мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель — наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии», — подчеркнул Антонов.

    С похожим заявлением в середине февраля выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    На прием в российское посольство пригласили порядка 400 представителей дипломатических миссий, которые расположены в Вашингтоне. Гостям мероприятия показали экспозицию Российского исторического общества «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют».

    В числе экспонатов выставки — фотографии времен Великой Отечественной войны и письмо президента США Франклина Рузвельта Иосифу Сталину, датированное 23 февраля 1945 года. В нем, кроме поздравлений с 27-й годовщиной создания Красной Армии, упоминается Ялтинская конференция.