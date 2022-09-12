Посол РФ в ФРГ заявил, что Берлин перешел красную черту | 360°

Мир 12 сентября 2022, 04:12 Поделиться Telegram

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Viber Посол РФ в ФРГ заявил, что Берлин перешел красную черту Посол РФ в ФРГ Нечаев: Берлин перешел красную черту, когда стал снабжать Киев оружием Unsplash/Claudio Schwarz

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Германия перешла красную черту, когда начала поставлять на Украину летальное оружие собственного производства, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Его слова привели «Известия».

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта», — отметил высокопоставленный российский дипломат.

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Нечаев напомнил, что Берлин до сих пор несет историческую ответственность перед русским народом за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Однако накачка ВСУ вооружением — не желание Германии, а требование «англосаксонских союзников по НАТО», подытожил он.

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В экспертном сообществе полагают, что происходящее в мире — это глобальный передел. При этом США пытаются использовать его в свою пользу. Экономист Олег Чередниченко уверен, что от этого кризиса больше всего пострадает именно Европа.

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