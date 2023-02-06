Мир 06 февраля 2023, 02:39 Посол Палестины оценил действия России для ближневосточного «квартета» Посол Палестины: действия России создают почву для активизации ближневосточного «квартета» РИА «Новости»

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Палестина ценит действия России по созданию почвы для активизации ближневосточного «квартета» с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Его слова привели «Известия».

В ближневосточный «квартет» входят Россия, США, ООН, Евросоюз. Как отметил палестинский дипломат, в его стране оценили переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Палестины и Израиля, а также приглашение главе внешнеполитического ведомства Палестины Рияду аль-Малики посетить Москву.

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«Все это составляет подходящую почву для попытки активизировать работу ближневосточного „квартета“, чтобы добиться урегулирования конфликта», — сказал Нофаль.

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В Палестине, как отметил посол, уверены в российской позиции и поддержке в контексте «создания двух государств на основе резолюций ООН, международного права и Арабской мирной инициативы».

Ранее спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявлял, что попытки оттеснить страну с Ближнего Востока и испортить ее отношения со государствами региона ждет провал. США, по его словам, самоустраняются в работе «квартета по ближневосточному урегулированию».