Мир 04 января 2023, 10:13 Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока сочли обреченным на провал политическим нонсенсом Представитель МИД Сафронков: попытки оттеснить РФ с Ближнего Востока обречены на провал РИА «Новости»

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Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и испортить ее отношения со странами региона ждет провал. Об этом заявил РИА «Новости» спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

«Попытки оттеснить Россию из региона <…> представляют собой политический нонсенс и обречены на провал», — подчеркнул он.

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Дипломат отнес к провальным и усилия Запада повлиять на отношения России со странами Ближнего Востока или процесс участия в решении палестино-израильского кризиса.

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Сафронков заметил, что США самоустраняются в работе «квартета по ближневосточному урегулированию», куда входят государства Евросоюза, Россия и ООН. Таким образом, американская сторона собирается полностью «приватизировать» переговоры по арабо-израильскому конфликту и в одиночку «разрубить сложные конфликтные узлы». Дипломат счел подобную миссию невыполнимой.

В конце декабря стало известно, что Россия рассчитывает на развитие отношений с Израилем.