Мир 02 апреля 2024, 11:25 Посол Мельник пожаловался на нежелание Бразилии обсуждать конфликт на Украине Посол Мельник назвал конфликт на Украине неудобной темой для Бразилии Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Ситуация на Украине является неудобной темой для Бразилии, и никто в стране не хочет затрагивать конфликт в разговорах. Об этом радио «Новое время» заявил посол Украины в латиноамериканском государстве Андрей Мельник.

Он сравнил Бразилию с «другой планетой», на которой стараются не поднимать неудобные вопросы. Дипломат признался, что его шокировало замалчивание темы украинского конфликта в стране.

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«Если вы идете, например, в МИД <…>, то тему конфликта просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить», — подчеркнул Мельник.

Посол добавил, что западные государства не предпринимают никаких усилий, чтобы переубедить Бразилию. Дипломат также пожаловался, что Украина «в Латинской Америке сегодня совершенно одна».

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей анонсировал саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины. По его словам, мероприятие состоится в 2024 году. Какие именно страны будут участвовать в саммите, Милей не уточнил.