Мир 23 апреля 2023, 13:24 Посол Китая во Франции напомнил, что Крым исторически был российским Посол КНР во Франции Лю Шайе: Крым изначально был российским Pxhere

Читать 360tv в

Крым изначально был российским, заявил посол Китая во Франции Лю Шайе. Так дипломат ответил на вопрос ведущего французского телеканала LCI о том, кому принадлежит полуостров.

Телеведущий попросил Лю Шайе сформулировать позицию относительно принадлежности Крыма. Дипломат ответил, что все зависит от того, как воспринимать ситуацию.

Реклама

«Есть история. Крым изначально был российским. [Первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев отдал Крым Украине по времена Советского Союза», — заявил посол Китая.

Журналист возразил и отметил, что по нормам международного права полуостров якобы принадлежит Украине. Лю Шайе подчеркнул, что после распада СССР постсоветские государства «не имеют эффективного статуса» из-за отсутствия документа, который бы конкретизировал их положение как суверенных стран.

Власти Украины потребовали от России сложить оружие и уйти из Крыма и Донбасса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что переговоры на таких условиях невозможны и напомнила, что в прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий ведение диалога с российским коллегой Владимиром Путиным.