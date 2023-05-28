Мир 28 мая 2023, 01:27 Посол Келин оценил сроки завершения украинского конфликта Посол России в Лондоне Келин: действия НАТО повлияют на сроки конфликта на Украине РИА «Новости»

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Продолжительность конфликта на Украине зависит от того, насколько его будут обострять страны НАТО. Об этом в интервью «Би-би-си» сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин. По его словам, Россия еще не проявляла «очень серьезных действий» в рамках специальной военной операции.

«Это (продолжительность конфликта — прим. ред.) зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Великобритания», — сказал посол.

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По словам Келина, Россия пока еще не проявляла «очень серьезных действий» в ответ на шаги западных союзников Украины. Он назвал «большой ошибкой идеалистов» представление о победе ВСУ над российской армией.

Он добавил, что эскалация может получить новое измерение. Россия может заключить мир завтра, сказал дипломат.

Келин назвал, новым шагом в обострении конфликта на Украине предоставление Украине крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и обсуждаемые поставки истребителей F-16. Посол сообщил, что у российских властей не вызывали беспокойства возможность передачи ВСУ западных истребителей, «которые лишь пополнят» список уничтоженной украинской авиатехники.

Ранее посол Келин не исключил, что Великобритания может напрямую участвовать в конфликте на Украине в будущем.