Посол ДНР в России заявила о готовности главы республики посетить Северную Корею

Послы ДНР и Северной Кореи в России Ольга Макеева и Син Хон Чхоль встретились в Москве. Главы дипведомств обсудили ряд двусторонних вопросов. Представитель Донецкой Народной Республики передала северокорейскому коллеге ноту с предложением об установлении дипломатических отношений, а также заявила о готовности главы ДНР Дениса Пушилина посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном.

«Ольга Макеева <…> предложила КНДР принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками — украинскими и наемными», — сообщила пресс-служба посольства ДНР в России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил МИД установить дипломатические отношения с Северной Кореей. По его словам, между странами сложатся взаимовыгодные экономические отношения.