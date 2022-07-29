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    29 июля 2022, 14:58

    Посол ДНР в России заявила о готовности главы республики посетить Северную Корею

    ДНР предложила послу Северной Кореи установить дипотношения с республикой

    Антон Ишбульдин

    Послы ДНР и Северной Кореи в России Ольга Макеева и Син Хон Чхоль встретились в Москве. Главы дипведомств обсудили ряд двусторонних вопросов. Представитель Донецкой Народной Республики передала северокорейскому коллеге ноту с предложением об установлении дипломатических отношений, а также заявила о готовности главы ДНР Дениса Пушилина посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном.

    «Ольга Макеева <…> предложила КНДР принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками — украинскими и наемными», — сообщила пресс-служба посольства ДНР в России.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил МИД установить дипломатические отношения с Северной Кореей. По его словам, между странами сложатся взаимовыгодные экономические отношения.