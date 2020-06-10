Посол: число желающих покинуть США россиян могло вырасти из-за протестов

Почти 400 человек вылетели в Россию вывозным рейсом из США 9 июня. В посольстве РФ отметили, что желающих вернуться на родину соотечественников стало больше. Возможно, поводом к этому послужили протесты в иностранном государстве.

Российские дипломаты прилагают все усилия, чтобы вернуть домой граждан РФ, которые «застряли» в Соединенных Штатах во время пандемии коронавируса. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, которого процитировало диппредставительство на своей странице в Facebook.

«Сегодня нам удалось отправить на родину 388 человек, в том числе 13 младенцев», — подчеркнул Антонов.

Он не стал исключать тот факт, что россияне хотят вернуться из-за границы не только по «сезонным причинам».

«Возможно, определенную роль тут сыграли и беспорядки в разных городах США», — заметил дипломат.

Оставшихся в США россиян он попросил избегать мест скопления протестующих и не ездить в охваченные беспорядками районы.

Массовые протесты в Соединенных Штатах вспыхнули после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он скончался в больнице, куда попал из-за жесткого задержания полицейскими. Мужчину похоронили в Хьюстоне.