Посол Бахрейна рассказал о планах королевства по внедрению системы «Мир»

В Бахрейне заработает российская платежная система «Мир». В планах королевства — внедрить ее в ближайшее время. Решение сделает отдых россиян в стране более комфортным.

Посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати рассказал об этом на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым на ПМЭФ-2022. Его слова привел ТАСС.

«В Бахрейне мы скоро внедрим в банковские услуги российскую платежную систему „Мир“, что позволит туристам из вашей страны комфортно и безопасно отдыхать у нас», — подчеркнул дипломат.

Российская национальная система платежей «Мир» основана в 2015 году. По состоянию на июнь 2022 года эмитировано уже более 129 миллионов карт. Согласно исследованию «Сколково», в начале лета «Мир» обогнала Visa и Mastercard по охвату населения России, карта данной системы стала основной для 42% респондентов.

Ранее сообщалось, что в России осенью появится новый способ оплаты покупок при помощи смартфона по картам «Мир». При операциях будут использовать QR-код, сформированный на мобильном устройстве клиента. При этом оплату проведут только после аутентификации держателя карты.