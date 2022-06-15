Россиянам предложат новый способ бесконтактной оплаты смартфоном

В России осенью появится новый способ оплатить покупки смартфоном о картам «Мир». При операциях будут использовать QR-код, сформированный на мобильном устройстве клиента.

Оплату проведут только после аутентификации держателя карты. Информацию об этом разместили в бюллетене национальной платежной системы, сообщили «Известия». Для считывания QR-кода нового типа понадобятся и доработки со стороны продавцов.

В планах системы «Мир» — предоставить банкам техническую возможность для реализации нового сервиса оплаты.

QR-код позволит оплатить товары и услуги, не предъявляя банковскую карту — только при помощи смартфона. Держателю карты нужно будет сформировать код на гаджете и предъявить для считывания сканером в торговом предприятии.

Эксперты отметили, что не завязанный на структуре смартфона платежный сервис может оказаться особенно полезным для владельцев iPhone — привычных способов оплаты они лишились.

Новый сценарий проведения платежей станет доступен для россиян с 25 октября.