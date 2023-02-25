25 февраля 2023, 01:39
Блинкен обсудил с Гуттеришем обеспечение справедливого и прочного мира на Украине
Госсекретарь США Блинкен обсудил мир на Украине с генсеком ООН Гуттеришем
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 24 февраля встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе переговоров они обсудили вопросы обеспечения «справедливого и прочного мира» на Украине, сообщается в пресс-релизе на сайте американского ведомства.
Блинкен и Гуттериш подчеркнули важность продолжения работы по защите Устава ООН и оказанию гуманитарной поддержки Украине. Глава Госдепа отметил, что необходимо автоматически продлить зерновую сделку до 18 марта.
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Кроме того, на повестке дня стояла тема ликвидации последствий землетрясения в Сирии и Турции. Блинкен и Гуттериш пришли к выводу, что у гуманитарных организаций должен быть доступ в пострадавшие районы.
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Ранее сообщалось, что 6 и 20 февраля на востоке Турции произошла серия разрушительных землетрясений. Жертвами стихийного бедствия стали почти 46 тысяч человек. Тысячи местных жителей остались без крова, им требуется теплая одежда, горячее питание и товары первой необходимости.
После землетрясений мэр Стамбула принял решение снести аварийные дома. В их числе оказались более 300 зданий.
США
Турция
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