Посол Антонов предрек сохранение русофобии в США после промежуточных выборов в Конгресс | 360°

Мир 04 ноября 2022, 02:27 Посол Антонов предрек сохранение русофобии в США после промежуточных выборов в Конгресс Посол Антонов: русофобия сохранится в США после промежуточных выборов

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Напряженность в российско-американских отношениях сохранится вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова процитировали «Известия».

«Ожидать чего-то хорошего, что, скажем, 9 числа, после подведения итогов, вдруг откроются двери, и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, это было бы наивно», — прокомментировал высокопоставленный дипломат.

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Аналогичное мнение высказал ранее замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, результаты промежуточных выборов в Конгресс США никак не повлияют на внешнеполитический курс страны. Американские элиты поддерживают русофобию и ничего менять не собираются.

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В 2024 году Америку также ждут президентские выборы. По данным СМИ, кандидатами на пост главы государства станут нынешний лидер Джо Байден и Дональд Трамп. Последний в период своего президентского срока в большей степени был занят решением внутренних проблем страны.