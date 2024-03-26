Мир 26 марта 2024, 09:27 Посол Антонов обсудит с США двусторонние отношения Посол Антонов обсудит с американскими властями двусторонние отношения Pxhere

Читать 360tv в

Россия обсудит с США проблемы в двусторонних отношениях. Посол Анатолий Антонов договорился об этом с представителями Белого дома. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, представители Госдепа Соединенных Штатов и Белого дома пришли в посольство, где почтили память погибших при теракте в Crocus City Hall. Их визит был мимолетным, поэтому дипломаты не успели ничего обсудить. Но смогли договориться «о контактах на следующей неделе», подчеркнул Антонов.

Реклама

На встрече представители стран обсудят проблемы двусторонних отношений.

«Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными», — уточнил Антонов.

Он добавил, что также соболезнования в связи с терактом выразили представители стран-участников НАТО. Как сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, после трагедии в Crocus City Hall донорские пункты посетили более 24 тысяч человек. Она уточнила, что запаса крови в стране достаточно.