26 марта 2024, 09:07
После теракта в Crocus City Hall донорские пункты страны приняли более 24 тыс. человек
Скворцова: донорские пункты страны приняли свыше 24 тыс. человек после теракта
Донорские пункты России за последние три дня приняли более 24 тысяч человек. Такие данные привела во вторник, 26 марта, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Ее комментарий опубликовали в Telegram-канале ФМБА.
«Более 24 тысяч человек из 86 регионов России выразили свою солидарность и поддержку, сдав кровь для пострадавших в результате теракта в Подмосковье», — подчеркнула она.
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Всего за три дня донорские пункты приняли более 24 тысяч доноров. Сейчас, по словам Скворцовой, запасов крови и ее компонентов достаточно.
Также она отметила, что за три дня Центр крови ФМБА, учреждения службы крови Москвы, Подмосковья, а также федеральные учреждения в столице приняли свыше 10 тысяч доноров. Благодаря этому заготовили 4 294 литра цельной крови и 279 литров плазмы.
Стрельба в Crocus City Hall
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