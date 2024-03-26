Общество 26 марта 2024, 09:07 После теракта в Crocus City Hall донорские пункты страны приняли более 24 тыс. человек Скворцова: донорские пункты страны приняли свыше 24 тыс. человек после теракта РИА «Новости»

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Донорские пункты России за последние три дня приняли более 24 тысяч человек. Такие данные привела во вторник, 26 марта, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Ее комментарий опубликовали в Telegram-канале ФМБА.

«Более 24 тысяч человек из 86 регионов России выразили свою солидарность и поддержку, сдав кровь для пострадавших в результате теракта в Подмосковье», — подчеркнула она.

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Всего за три дня донорские пункты приняли более 24 тысяч доноров. Сейчас, по словам Скворцовой, запасов крови и ее компонентов достаточно.

Также она отметила, что за три дня Центр крови ФМБА, учреждения службы крови Москвы, Подмосковья, а также федеральные учреждения в столице приняли свыше 10 тысяч доноров. Благодаря этому заготовили 4 294 литра цельной крови и 279 литров плазмы.