«Посмотреть глазами пациента»: глава Минздрава Украины нашел позитив в заболевании COVID-19

Министр здравоохранения Украина Максим Степанов подхватил коронавирус. В заболевании он нашел позитив — теперь он сможет посмотреть на ситуацию глазами пациента.

«Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всем пытаюсь искать и позитив. И нашел его в этот раз. За все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами докторов. Теперь у меня есть возможность пройти эту ситуацию глазами пациента. Я хочу пройти через свой COVID-19 как обычный пациент», — заявил Степанов в своем видеообращении в Facebook.

Он добавил, что лично планирует оценить протоколы лечения и будет отмечать все появляющиеся недостатки. После этого глава Минздрава будет решать эти проблемы с сотрудниками министерства. По словам Степанова, первая проблема уже выявилась. Оказалось, что декларацию с семейным врачом невозможно подписать удаленно.

«Необходимо решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе», — сказал министр.

О своем заражении коронавирусом Степанов сообщил вечером 14 ноября. Он перешел на режим самоизоляции и продолжил работать дистанционно. Всех граждан министр призвал беречь себя и соблюдать меры безопасности.