Глава Минздрава Украины подхватил коронавирус

Коронавирус подтвердили у министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Теперь он перешел на режим самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

«Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, я получил положительный тест на COVID-19. Сейчас на самоизоляции, дома. Буду работать удаленно, буду ежедневно проводить брифинги отсюда», — сообщил глава украинского Минздрава в Facebook.

Степанов призвал всех не посещать многолюдные места и придерживаться мер безопасности. Он попросил граждан беречь себя и своих родных.

По данным на 14 ноября, на Украине зафиксировано 12 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии врачи выявили 525 176 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось 238 811 человек. Скончались после заражения 9508 пациентов. Сейчас лечение от COVID-19 проходит президент страны Владимир Зеленский. По его словам, он продолжает работать удаленно и чувствует себя хорошо. Глава государства отметил, что находится в больниц на общих условиях, пишет «Газета.ru».