Боррель заявил о возможном согласовании Советом ЕС новых санкций против РФ 5 октября | 360°

Мир 05 октября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Боррель заявил о возможном согласовании Советом ЕС новых санкций против РФ 5 октября Глава евродипломатии Боррель: новые санкции против России могут согласовать 5 октября piqsels

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Послы Евросоюза уже 5 октября могут согласовать новый пакет антироссийских санкций. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что послы Евросоюза вместе с Еврокомиссией предложили новый пакет секторальных и персональных санкций.

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«Послы упорно работали над ним минувшим вечером. Рабочие встречи продолжаются сегодня утром, и я верю, что до конца этого пленарного заседания мы достигнем соглашения на уровне Совета ЕС по совместному с ЕК предложению», — заявил Боррель. Его процитировал ТАСС.

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Чуть ранее СМИ писали, что всю прошедшую ночь лингвисты и юристы занимались доработкой итогового текста. Предполагается, что в среду документ могут уже подписать. По предварительной информации, в рамках новых ограничений в отношении РФ ЕС собирается следить за сменой флага у танкеров, которые могут попытаться обойти санкции против нефти из России.

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