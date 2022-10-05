Мир 05 октября 2022, 10:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ЕС будет следить за сменой флага танкеров для контроля попыток обхода санкций — СМИ Politico: ЕС будет следить за сменой флага танкеров для контроля попыток обхода санкций unsplash

Читать 360tv в

Евросоюз собирается ввести систему мониторинга смены флага у танкеров, которые могут попытаться обойти санкции против нефти из России. Об этом сообщило издание Politico и привело выдержки из проекта документа Еврокомиссии (ЕК) о новых ограничениях в отношении РФ.

Смена регистрации танкера на страну, которая не подпадает под необходимость исполнения санкций ЕС, может помочь владельцам судов торговать российской нефтью. Причем они могут это делать по цене выше того потолка ее закупочной стоимости, который Евросоюз может ввести в рамках нового пакета мер.

Реклама

Европейский союз в этом контексте пообещал поддержку Кипру, Греции и Мальте. Издание также упомянуло Панаму, чьи танкеры могут не исполнять принятые ЕС условия. Евросоюз также готов «предложить меры по смягчению негативных последствий от практики смены флага», если это будет сказываться на бизнесе.

Реклама

Источники в дипломатических кругах заявили, что работа над восьмым пакетом санкций ЕС в отношении России завершится уже 5 октября. Якобы лингвисты и юристы прошедшей ночью занимались доработкой итогового текста. То есть в среду новый документ уже могут подписать.

0 0 0 0 0 0