Послы ЕС согласовали новые санкции против россиян

Послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении граждан разных стран, в том числе, России, якобы ответственных за нарушения прав человека. Ожидается, что они будут утверждены на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, назначенном на 22 марта.

Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», — сказал он.

Еще один собеседник агентства из институтов ЕС, новые санкции, скорее всего, связаны с «нарушением прав человека в Крыму».

В начале марта Брюссель воспользовался новым механизмом введения санкций и включил в черный список четырех высокопоставленных чиновников РФ, которые, по мнению евросообщества, ответственны за приговор, вынесенный блогеру Алексею Навальному.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны вводят санкции против России только за то, что она существует и способна защищать свои национальные интересы.