Путин объяснил санкции Запада фактом существования России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны вводят санкции против России только за то, что она существует. Глава государства сказал об этом на совещании по повышению инвестиционной активности, сообщило издание Life.

«Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет», — сказал Путин.

Политически мотивированные санкции побуждают российские власти к действиям, что приводит к положительным результатам, подчеркнул президент. Путин заявил, что если все уровни власти будут уделять особое внимание инвестиционному климату, любые санкции пойдут стране только на пользу. В качестве примера глава государства привел политику импортозамещения.

Глава государства также отметил, что введение санкций позволило создать конкурентные условия для бизнеса внутри страны. Об этом написала «Газета.ru».

Путин ранее заявил, что 2020 год стал худшим для экономики со времен Второй мировой войны.