29 декабря 2022, 19:04
Послу Украины в Минске вручили ноту протеста после падения ракеты
МИД Белоруссии выразил протест послу Украины из-за упавшей ракеты С-300
МИД Белоруссии вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ноту протеста. Об этом сообщило РИА «Новости».
Поводом послужила упавшая утром 29 декабря в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области украинская ракета С-300. Обломки снаряда упали в 66 метрах от жилого дома.
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Внешнеполитическое ведомство республики потребовало от Киева расследования инцидента со снарядом и привлечения к ответственности виновных.
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«Минск потребовал от Киева принять меры по недопущению инцидентов, подобных падению ракеты в Белоруссии в четверг», — заявили в МИД республики.
Ранее Минск подтвердил, что найденные фрагменты принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, что снаряд выпустили со стороны соседнего государства.
Президент Александр Лукашенко поручил Министерству обороны установить детали происшествия с падением ракеты.
Ранее заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков выразил обеспокоенность обстановкой у границ и акцентировал внимание на ситуации на Украине.
Белоруссия
Украина
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