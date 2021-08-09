Пословицей ответили в Крыму на слова Лукашенко о полуострове

Позицию президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего признать Крым частью России после последнего российского олигарха, назвали попыткой «усидеть на двух стульях». Она не приблизит его к Европе и вызовет недоумение россиян.

Об этом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил в беседе с «Газетой.Ру».

«Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — подчеркнул депутат.

Во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко назвал условия признания Крыма российским.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — заявил он.

По мнению политолога Натальи Елисеевой, глава Белоруссии торгуется с Россией и дарит последней несбыточные мечты. Ее коллега Константин Калачев уверен, что Лукашенко не признает принадлежность полуострова до тех пор, пока не будут сняты антироссийские санкции.