Последствия провокации с британским эсминцем у берегов Крыма спрогнозировали в МИД России

Провокация, которую устроил британский эсминец Defender в районе мыса Фиолент, может обернуться эскалацией, а черноморский регион — превратиться в арену военного противостояния. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на Московской конференции по международной безопасности.

Он подчеркнул, что действия иностранного корабля у крымских берегов ставит под сомнение релевантность акта Россия — НАТО.

«Если даже все стороны будут сохранять благоразумие, не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту, а вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может иметь самые серьезные последствия, в том числе с точки зрения эскалации действий, которые могут привести действительно к абсолютно непредсказуемым последствиям», — цитирует РИА «Новости» Грушко.

Его коллега Сергей Рябков отметил, что территориальная целостность России неприкосновенна, а нерушимость ее границ — это абсолютный императив.

«Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами», — приводит «Интерфакс» слова Рябкова.

По словам заместителя главы МИД РФ, если призывы к здравому смыслу и уважению международного права не помогут, то российские военные могут «бомбить не просто по курсу, но и по цели». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что смысл провокации в Черном море с участием британского корабля в срыве договоренностей, которых достигли президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден в Женеве.

Днем 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Чтобы прогнать его, сторожевой корабль ВМС РФ выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24м сбросил несколько бомб.