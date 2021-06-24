Провокацию британского эсминца объяснили попыткой сорвать договоренности Путина и Байдена

Смысл провокации в Черном море с участием британского эсминца Defender — это срыв договоренностей, которых достигли Владимир Путин и Джо Байден в Женеве. Таким мнением поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Вижу смысл вчерашней провокации <…> только в одном: не дать оформиться в прикладные и прагматичные договоренности недавней сверке позиций и подходов, которая была сделана президентами России и США на женевском саммите», — написал Косачев в Facebook.

По словам сенатора, Великобритания «вбросила дохлую кошку, на запах которой уже начали сбегаться гиены». Косачев добавил, что сейчас все будет зависеть от реакции Соединенных Штатов, которые могут либо поддержать провокаторов, либо сохранить дух Женевы. Он отметил, что за развитием ситуации необходимо следить.

Днем 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Чтобы прогнать его, сторожевой корабль ВМС РФ выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24м сбросил несколько бомб. Представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал включить Великобританию в список недружественных стран после этого происшествия.