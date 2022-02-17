Последствия обстрелов в ДНР засняли на видео

Украинские силовики устроили обстрел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В результате пострадала местная жительница. Последствия атаки засняли на видео.

Ролики опубликовало РИА «Новости». На кадрах видно, что во время обстрелов в некоторых домах выбило стекла.

«Как дало. Все полетело с балкона. Мы просто чудом остались живы», — сказала одна из местных жительниц.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате обстрелов пострадала женщина.

«Ранение получила мирная жительница Старомихайловки (поселок на окраине Донецка — прим. ред.). Подробные обстоятельства произошедшего уточняются», — заявил представитель ведомства.

По словам руководителя представительства Руслана Якубова, всего украинские силовики выпустили по ДНР 93 мины различного калибра. На линии соприкосновения зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня.

Ранее житель Донецка рассказал «360», что люди слышали взрывы мин и гранат в разных частях города. Он отметил, что местные жители боятся нового обострения вооруженного конфликта.