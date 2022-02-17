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    17 февраля 2022, 13:51

    «Люди боятся нового обострения». Житель Донецка рассказал об утренних обстрелах города

    Житель Донецка рассказал об интенсивном обстреле северо-западных окраин города

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Взрывы мин и гранат, выпущенных украинскими военными по северо-западным окраинам Донецка, люди слышали в разных частях города. Об этом «360» рассказал один из местных жителей.

    «Люди боятся нового обострения». Житель Донецка рассказал об утренних обстрелах города

    По словам мужчины, утренний обстрел территорий был очень интенсивным.

    «Люди боятся нового обострения, что конфликт перерастет в горячую фазу и обстрелы возобновятся», — пояснил он.

    По его словам, в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике украинские войска применили минометы крупного калибра, а также станковые гранатометы. В ДНР от обстрела пострадало три населенных пункта, в том числе столичные пригороды Старомихайловка и Александровка.

    В самопровозглашенной Луганской Народной Республике под обстрелом оказалось шесть населенных пунктов. Украинские военные выпустили гранаты из орудий крупного калибра.

    Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе началось утром в четверг, 17 февраля. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли из крупнокалиберного оружия четыре населенных пункта в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. В частности, ВСУ использовали минометы, запрещенные Минскими соглашениями.