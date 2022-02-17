«Люди боятся нового обострения». Житель Донецка рассказал об утренних обстрелах города

Взрывы мин и гранат, выпущенных украинскими военными по северо-западным окраинам Донецка, люди слышали в разных частях города. Об этом «360» рассказал один из местных жителей.

По словам мужчины, утренний обстрел территорий был очень интенсивным.

«Люди боятся нового обострения, что конфликт перерастет в горячую фазу и обстрелы возобновятся», — пояснил он.

По его словам, в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике украинские войска применили минометы крупного калибра, а также станковые гранатометы. В ДНР от обстрела пострадало три населенных пункта, в том числе столичные пригороды Старомихайловка и Александровка.

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике под обстрелом оказалось шесть населенных пунктов. Украинские военные выпустили гранаты из орудий крупного калибра.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе началось утром в четверг, 17 февраля. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли из крупнокалиберного оружия четыре населенных пункта в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. В частности, ВСУ использовали минометы, запрещенные Минскими соглашениями.